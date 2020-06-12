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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,60 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
12.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:53

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 381,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,60 liradan, 2 bin 513 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 534 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 456 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 476 liradan, bin 228 liradan alınan Yarım Ziynet bin 238 liradan ve 614 liradan alınan Çeyrek Ziynet 619 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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