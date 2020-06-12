Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 381 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,20 liradan, 2 bin 511 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 532 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 454 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 474 liradan, bin 227 liradan alınan Yarım Ziynet bin 237 liradan ve 614 liradan alınan Çeyrek Ziynet 619 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA