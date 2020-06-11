Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,70 lira oldu.
11.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:55
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 381,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,70 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 525 liradan, 345 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 349 liradan, 2 bin 435 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 455 liradan, bin 240 liradan alınan Yarım Ziynet bin 250 liradan ve 622 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA