Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 381,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,70 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 525 liradan, 345 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 349 liradan, 2 bin 435 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 455 liradan, bin 240 liradan alınan Yarım Ziynet bin 250 liradan ve 622 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA