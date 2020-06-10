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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,40 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
10.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:45

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 375,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 375,40 liradan, 2 bin 473 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 494 liradan, 342 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 346 liradan, 2 bin 416 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 436 liradan, bin 208 liradan alınan Yarım Ziynet bin 218 liradan ve 604 liradan alınan Çeyrek Ziynet 609 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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