Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 375 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 375,20 liradan, 2 bin 471 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 492 liradan, 342 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 346 liradan, 2 bin 415 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 435 liradan, bin 208 liradan alınan Yarım Ziynet bin 218 liradan ve 604 liradan alınan Çeyrek Ziynet 609 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA