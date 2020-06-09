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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 373,60 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
09.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:12

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 373,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 373,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 373,60 liradan, 2 bin 461 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 482 liradan, 341 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 345 liradan, 2 bin 405 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 425 liradan, bin 202 liradan alınan Yarım Ziynet bin 212 liradan ve 601 liradan alınan Çeyrek Ziynet 606 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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