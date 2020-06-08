Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 369 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 369,20 liradan, 2 bin 431 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 452 liradan, 336 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 340 liradan, 2 bin 376 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 396 liradan, bin 188 liradan alınan Yarım Ziynet bin 198 liradan ve 594 liradan alınan Çeyrek Ziynet 599 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA