Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 369,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 369,90 liradan, 2 bin 436 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 457 liradan, 377 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 341 liradan, 2 bin 380 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 400 liradan, bin 190 liradan alınan Yarım Ziynet bin 200 liradan ve 595 liradan alınan Çeyrek Ziynet 600 liradan satıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA