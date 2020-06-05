Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 366,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 366,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 366,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 366,70 liradan, 2 bin 415 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 436 liradan, 334,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 338,30 liradan, 2 bin 360 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 380 liradan, bin 180 liradan alınan Yarım Ziynet bin 190 liradan ve 590 liradan alınan Çeyrek Ziynet 595 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA