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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 366,70 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
05.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:52

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 366,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 366,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 366,70 liradan, 2 bin 415 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 436 liradan, 334,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 338,30 liradan, 2 bin 360 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 380 liradan, bin 180 liradan alınan Yarım Ziynet bin 190 liradan ve 590 liradan alınan Çeyrek Ziynet 595 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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