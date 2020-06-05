Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 372 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 372 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 372 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 372,20 liradan, 2 bin 452 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 473 liradan, 339 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 343 liradan, 2 bin 396 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 416 liradan, bin 198 liradan alınan Yarım Ziynet bin 208 liradan ve 599 liradan alınan Çeyrek Ziynet 604 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA