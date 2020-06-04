Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 370,30 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 370,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 370,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 370,30 liradan, 2 bin 439 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 460 liradan, 337,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 341,50 liradan, 2 bin 383 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 403 liradan, bin 192 liradan alınan Yarım Ziynet bin 202 liradan ve 596 liradan alınan Çeyrek Ziynet 601 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA