Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 370,30 lira oldu.
04.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:20
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 370,30 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 370,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 370,30 liradan, 2 bin 439 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 460 liradan, 337,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 341,50 liradan, 2 bin 383 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 403 liradan, bin 192 liradan alınan Yarım Ziynet bin 202 liradan ve 596 liradan alınan Çeyrek Ziynet 601 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA