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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 370,30 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
04.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:55

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 370,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 370,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 370,30 liradan, 2 bin 439 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 460 liradan, 337,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 341,50 liradan, 2 bin 383 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 403 liradan, bin 192 liradan alınan Yarım Ziynet bin 202 liradan ve 596 liradan alınan Çeyrek Ziynet 601 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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