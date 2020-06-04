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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
04.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:10

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 371 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 371,20 liradan, 2 bin 445 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 466 liradan, 338 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 342 liradan, 2 bin 390 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 410 liradan, bin 195 liradan alınan Yarım Ziynet bin 205 liradan ve 598 liradan alınan Çeyrek Ziynet 603 liradan satıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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