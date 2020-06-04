Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 371 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 371,20 liradan, 2 bin 445 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 466 liradan, 338 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 342 liradan, 2 bin 390 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 410 liradan, bin 195 liradan alınan Yarım Ziynet bin 205 liradan ve 598 liradan alınan Çeyrek Ziynet 603 liradan satıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA