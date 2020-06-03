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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 372,50 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
03.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:35

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 372,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 372,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 372,50 liradan, 2 bin 453 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 474 liradan, 340 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 344 liradan, 2 bin 398 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 418 liradan, bin 199 liradan alınan Yarım Ziynet bin 209 liradan ve 599 liradan alınan Çeyrek Ziynet 604 liradan satıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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