Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 377,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 377,50 liradan, 2 bin 486 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 507 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 430 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 450 liradan, bin 215 liradan alınan Yarım Ziynet bin 225 liradan ve 607 liradan alınan Çeyrek Ziynet 612 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA