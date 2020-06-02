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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,50 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
02.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:55

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 377,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 377,50 liradan, 2 bin 486 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 507 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 430 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 450 liradan, bin 215 liradan alınan Yarım Ziynet bin 225 liradan ve 607 liradan alınan Çeyrek Ziynet 612 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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