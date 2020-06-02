Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 379,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380 liradan, 2 bin 503 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 524 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 446 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 466 liradan, bin 223 liradan alınan Yarım Ziynet bin 233 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA