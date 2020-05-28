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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 376 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
28.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:35

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 376 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 375,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 376 liradan, 2 bin 477 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 498 liradan, 343 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 347 liradan, 2 bin 420 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 440 liradan, bin 210 liradan alınan Yarım Ziynet bin 220 liradan ve 605 liradan alınan Çeyrek Ziynet 610 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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