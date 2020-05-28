Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 376 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 376 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 375,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 376 liradan, 2 bin 477 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 498 liradan, 343 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 347 liradan, 2 bin 420 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 440 liradan, bin 210 liradan alınan Yarım Ziynet bin 220 liradan ve 605 liradan alınan Çeyrek Ziynet 610 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA