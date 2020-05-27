Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 370,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 370,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 370,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 370,90 liradan, 2 bin 443 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 464 liradan, 338 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 342 liradan, 2 bin 387 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 407 liradan, bin 194 liradan alınan Yarım Ziynet bin 204 liradan ve 597 liradan alınan Çeyrek Ziynet 602 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA