Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 380 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,20 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 526 liradan, 346,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350,50 liradan, 2 bin 447 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 467 liradan, bin 224 liradan alınan Yarım Ziynet bin 234 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA