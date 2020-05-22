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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,30 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
22.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:21

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 380,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,30 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 526 liradan, 346,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350,70 liradan, 2 bin 448 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 468 liradan, bin 224 liradan alınan Yarım Ziynet bin 234 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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