Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 377,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 377,70 liradan, 2 bin 488 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 509 liradan, 344,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348,50 liradan, 2 bin 431 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 451 liradan, bin 216 liradan alınan Yarım Ziynet bin 226 liradan ve 608 liradan alınan Çeyrek Ziynet 613 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA