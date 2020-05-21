Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 378,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 378,80 liradan, 2 bin 495 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 516 liradan, 345 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 349 liradan, 2 bin 438 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 458 liradan, bin 219 liradan alınan Yarım Ziynet bin 229 liradan ve 610 liradan alınan Çeyrek Ziynet 615 liradan satılıyor.

Kaynak: İHA