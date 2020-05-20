Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 381,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,70 liradan, 2 bin 490 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 520 liradan, 343 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 347 liradan, 2 bin 435 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 455 liradan, bin 240 liradan alınan Yarım Ziynet bin 250 liradan ve 621 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA