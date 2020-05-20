Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,70 lira oldu.
20.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:29
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 381,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,70 liradan, 2 bin 490 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 520 liradan, 343 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 347 liradan, 2 bin 435 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 455 liradan, bin 240 liradan alınan Yarım Ziynet bin 250 liradan ve 621 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA