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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
18.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:30

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 384 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 384,20 liradan, 2 bin 515 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 545 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 455 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 475 liradan, bin 250 liradan alınan Yarım Ziynet bin 260 liradan ve 626 liradan alınan Çeyrek Ziynet 631 liradan satıldı.

(iHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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