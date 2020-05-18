Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 388,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 388,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 388 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 388,20 liradan, 2 bin 540 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 570 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 480 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 500 liradan, bin 265 liradan alınan Yarım Ziynet bin 275 liradan ve 632 liradan alınan Çeyrek Ziynet 637 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA