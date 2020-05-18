Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 388,20 lira oldu.
18.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:03
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 388,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 388 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 388,20 liradan, 2 bin 540 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 570 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 480 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 500 liradan, bin 265 liradan alınan Yarım Ziynet bin 275 liradan ve 632 liradan alınan Çeyrek Ziynet 637 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA