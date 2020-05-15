Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 385 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,20 liradan, 2 bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 550 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 460 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 480 liradan, bin 250 liradan alınan Yarım Ziynet bin 260 liradan ve 626 liradan alınan Çeyrek Ziynet 631 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA