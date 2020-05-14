Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,40 lira oldu.
14.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:14
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 387,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 387,40 liradan, 2 bin 530 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 560 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 470 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 490 liradan, bin 260 liradan alınan Yarım Ziynet bin 270 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA