Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 387,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 387,40 liradan, 2 bin 530 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 560 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 470 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 490 liradan, bin 260 liradan alınan Yarım Ziynet bin 270 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA