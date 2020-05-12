Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,60 lira oldu.
12.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:23
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 382,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,60 liradan, 2 bin 502 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 532 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 440 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 460 liradan, bin 245 liradan alınan Yarım Ziynet bin 255 liradan ve 622 liradan alınan Çeyrek Ziynet 627 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA