Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 382,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,60 liradan, 2 bin 502 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 532 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 440 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 460 liradan, bin 245 liradan alınan Yarım Ziynet bin 255 liradan ve 622 liradan alınan Çeyrek Ziynet 627 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA