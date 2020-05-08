Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 393.60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 393.60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 393.40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 393.60 liradan, 2 bin 592 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 613 liradan, 359 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 363 liradan, 2 bin 534 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 554 liradan, bin 266 liradan alınan Yarım Ziynet bin 276 liradan ve 633 liradan alınan Çeyrek Ziynet 638 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA