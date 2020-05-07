Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 394.50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 394.50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 394,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 394.50 liradan, 2 bin 598 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 619 liradan, 359,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 363,60 liradan, 2 bin 539 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 559 liradan, bin 270 liradan alınan Yarım Ziynet bin 280 liradan ve 635 liradan alınan Çeyrek Ziynet 640 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA