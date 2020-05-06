Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 391,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 391,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 391 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 391,20 liradan, 2 bin 577 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 598 liradan, 356 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 360 liradan, 2 bin 518 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 538 liradan, bin 259 liradan alınan Yarım Ziynet bin 269 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA