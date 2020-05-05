Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 386,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 387 liradan, 2 bin 549 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 570 liradan, 352,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356,80 liradan, 2 bin 491 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 511 liradan, bin 246 liradan alınan Yarım Ziynet bin 256 liradan ve 623 liradan alınan Çeyrek Ziynet 628 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA