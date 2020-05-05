Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386.50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386.50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 386.30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 386.50 liradan, 2 bin 546 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 567 liradan, 352 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356 liradan, 2 bin 488 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 508 liradan, bin 244 liradan alınan Yarım Ziynet bin 254 liradan ve 622 liradan alınan Çeyrek Ziynet 627 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA