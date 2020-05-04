Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 385.80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 386 liradan, 2 bin 542 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 563 liradan, 352 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356 liradan, 2 bin 485 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 505 liradan, bin 242 liradan alınan Yarım Ziynet bin 252 liradan ve 621 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA