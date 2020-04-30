Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386 lira oldu.
30.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:13
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 385,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 386 liradan, 2 bin 542 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 563 liradan, 352 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356 liradan, 2 bin 485 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 505 liradan, bin 242 liradan alınan Yarım Ziynet bin 252 liradan ve 621 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA