Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383,40 lira oldu.
29.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:20
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 383,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 383,40 liradan, 2 bin 525 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 546 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 468 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 488 liradan, bin 234 liradan alınan Yarım Ziynet bin 244 liradan ve 617 liradan alınan Çeyrek Ziynet 622 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA