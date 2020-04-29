Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 383,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 383,40 liradan, 2 bin 525 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 546 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 468 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 488 liradan, bin 234 liradan alınan Yarım Ziynet bin 244 liradan ve 617 liradan alınan Çeyrek Ziynet 622 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA