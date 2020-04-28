Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 382,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,40 liradan, 2 bin 519 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 540 liradan, 348,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352,60 liradan, 2 bin 461 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 481 liradan, bin 231 liradan alınan Yarım Ziynet bin 241 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA