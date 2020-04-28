Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 385,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,40 liradan, 2 bin 538 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 559 liradan, 351 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 355 liradan, 2 bin 481 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 501 liradan, bin 240 liradan alınan Yarım Ziynet bin 250 liradan ve 620 liradan alınan Çeyrek Ziynet 625 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA