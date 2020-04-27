Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 384,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 384,40 liradan, 2 bin 532 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 550 liradan, 350 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 354 liradan, 2 bin 474 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 494 liradan, bin 237 liradan alınan Yarım Ziynet bin 247 liradan ve 619 liradan alınan Çeyrek Ziynet 624 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA