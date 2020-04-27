Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,40 lira oldu.
27.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:06
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 384,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 384,40 liradan, 2 bin 532 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 550 liradan, 350 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 354 liradan, 2 bin 474 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 494 liradan, bin 237 liradan alınan Yarım Ziynet bin 247 liradan ve 619 liradan alınan Çeyrek Ziynet 624 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA