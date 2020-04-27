Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 386 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 386,20 liradan, 2 bin 544 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 565 liradan, 352 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356 liradan, 2 bin 486 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 506 liradan, bin 243 liradan alınan Yarım Ziynet bin 253 liradan ve 622 liradan alınan Çeyrek Ziynet 627 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA