Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 385,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,80 liradan, 2 bin 541 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 562 liradan, 352 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356 liradan, 2 bin 483 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 503 liradan, bin 242 liradan alınan Yarım Ziynet bin 252 liradan ve 621 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA