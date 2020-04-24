Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 387 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 387,20 liradan, 2 bin 550 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 571 liradan, 353 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 357 liradan, 2 bin 492 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 512 liradan, bin 246 liradan alınan Yarım Ziynet bin 256 liradan ve 623 liradan alınan Çeyrek Ziynet 628 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA