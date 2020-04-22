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Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Haber

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,70 lira oldu.

22.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:53
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 384,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 384,70 liradan, 2 bin 534 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 555 liradan, 351 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 355 liradan, 2 bin 476 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 496 liradan, bin 238 liradan alınan Yarım Ziynet bin 248 liradan ve 619 liradan alınan Çeyrek Ziynet 624 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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