Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 384,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 384,70 liradan, 2 bin 534 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 555 liradan, 351 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 355 liradan, 2 bin 476 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 496 liradan, bin 238 liradan alınan Yarım Ziynet bin 248 liradan ve 619 liradan alınan Çeyrek Ziynet 624 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA