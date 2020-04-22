Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 382,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,50 liradan, 2 bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 541 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 462 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 482 liradan, bin 231 liradan alınan Yarım Ziynet bin 241 liradan ve 616 liradan alınan Çeyrek Ziynet 621 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA