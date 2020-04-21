Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 377 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 377,20 liradan, 2 bin 485 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 506 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 428 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 448 liradan, bin 214 liradan alınan Yarım Ziynet bin 224 liradan ve 607 liradan alınan Çeyrek Ziynet 612 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA