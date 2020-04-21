Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,20 lira oldu.
21.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:54
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 377 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 377,20 liradan, 2 bin 485 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 506 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 428 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 448 liradan, bin 214 liradan alınan Yarım Ziynet bin 224 liradan ve 607 liradan alınan Çeyrek Ziynet 612 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA